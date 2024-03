Chi è Piergiorgio Giacovazzo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Volto noto del telegiornale Rai,vanta una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Ma se il suo viso e la sua voce sono familiari a chi guarda il tg di mezzogiorno, di lui si è sempre saputo ben poco. Fino a quando una piccola gaffe lo ha fatto finire sulle prime pagine di tutta Italia., la lunga carriera nel giornalismo Nato a Roma nel 1970,ha 54 anni e di professione fa il giornalista. Entrato in Rai nel 1997, da allora non ha più lasciato gli uffici di via Mazzini, per entrare nella redazione del Tg 2 e diventare il conduttore delle edizioni di punta. Ma non solo dietro la scrivania,è anche noto per il suo lavoro da corrispondente e inviato di guerra. Recentemente, il giornalista ha ...