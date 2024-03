Chi è Giulia Ottorini | la tiktoker famosa per le spese folli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nei giorni scorsi, nel mirino della Guardia di Finanza di Bologna sono finiti alcuni influencer. Compito delle Fiamme Gialle è indagare se effettivamente alcuni nomi famosi sul web abbiano dichiarato o meno determinate entrate che hanno avuto negli ultimi anni, per un giro d’affari complessivo di ben 11 milioni di euro. Tra loro compaiono anche Gianluca Vacchi (che ha diffuso una nota tramite il suo legale per chiarire la sua posizione), Luis Sal (che è intervenuto sulla vicenda con un video sui social) eche, come la collega Eleonora Bertoli, a sua volta coinvolta negli accertamenti, è impegnata a realizzare video d’intrattenimento per adulti per la nota piattaforma Onlyfans, ma non solo. Biografiaè molto giovane. È nata 22 anni fa a Bologna. Si sa che in passato ha avuto una ...