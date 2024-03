“Che botta” Grande Fratello | fuori Anita ha scoperto tutto | “È sotto choc | ce l’ha con Signorini”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Erano mesi che una lunga serie di telespettatori, connessi tra Twitter e Instagram, erano sadicamente in attesa di scoprire cosa sarebbe successo quandoOlivieri, come Paolo Masella ed altri concorrenti,dal2023 avrebbero letto i commenti del web a loro dedicati. Lei sarebbe scioccata. Non era ancora stata ufficialmente eliminata quando il tormentone è tornato a galla su X, tutti invitavano giàOlivieri a tornarsene a casa, riprendere in mano il suo smartphone per leggere cosa il pubblico ha scritto su di lei e il suo percorso al2023 in oltre sei mesi. Avrebbe reagito molto male., l’amara scoperta didopo l’eliminazione Secondo ...