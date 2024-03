“C’è già il vincitore” Grande Fratello | pochi giorni alla finale ma “attenti a quel nome”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024), sono gli ultimiin casa per i concorrenti. L’ultima settimana in realtà visto che la finalissima è in programma lunedì 25. Prima, però, la semidi giovedì dove il pubblico si aspetta diverse eliminazioni, non solola che farà seguito al televoto aperto l’altra sera. In nomination sono finiti Alessio, Federico e Simona Tagli e secondo i sondaggi ad avere la peggio potrebbe essere Alessio, che in questo modo raggiungerebbe Anita. Ma i concorrenti rimasti sono 11, dunque è plausibile che anche altri salutino per sempre la possibilità di vincere. Almeno tre saranno fuori, sostengono gli utenti. Al momento ci sono tre finalisti: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ma di certo non tutti gli altri arriverannofinalissima di ...