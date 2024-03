Catena assassina | morte in motocross | è svolta nelle indagini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sono tre indagati per ladel venticinquenne Damiano Bufo, vittima di un incidente domenica 17 marzo mentre facevacampagne del Teramano. Unatesa ad altezza uomo tra due alberi ha provocato la caduta e ladel giovane. Il ragazzo correva nei terreni di Castiglione Messer Raimondo, che conosceva molto bene, avendoci vissuto fino a pochi anni fa. Leggi anche: Cavo d’acciaio teso tra due alberi: Damiano muore mentre faChi sono i tre indagati per ladi Damiano Bufo La Procura della Repubblica di Teramo ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. L’ipotesi d’accusa è quella di omicidio colposo. Si tratta dei tre eredi proprietari del terreno nel quale il giovane ha perso la vita. Probabilmente la ...

