Catania | sequestrati 20 kg di marijuana del tipo “Skunk” | arrestati in due

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 I Finanzieri del Comando Provinciale di, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, hanno tratto in arresto due soggetti che, all’interno della propria abitazione, detenevano 20 kg didel. Loè undi cannabis avente un principio attivo molto più elevato rispetto alla canapa indiana tradizionale e che si caratterizza per l’odore molto pungente. Da qui il suo nome inglese, per l’appunto ““, che vuol dire “puzzola“. Nel dettaglio, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti attorno ad un’abitazione nel quartiere San Cristoforo, hanno avviato una ...