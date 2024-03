Catania | furti di rame | controlli in un’azienda di Gelso Bianco | sequestrate 3 aree

commenta A Catania una banda accusata di avere messo a segno, tra aprile 2019 e dicembre 2021, dodici furti in abitazioni che avrebbero fruttato un bottino complessivo stimato in 120mila euro, è ... (tgcom24.mediaset)

Smaltimento illecito del materiale in una ditta, scattano i sigilli - Durante un controllo effettuato in una ditta della zona “Gelso Bianco” è emerso lo smaltimento illecito del materiale contenuto all’interno di 3 aree interne dell’azienda che sono state sequestrate ...catanianews

Caltagirone: arrestati due ragazzi in flagranza di reato mentre smontavano catalizzatori - I due giovani ventenni sono stati sorpresi dai Carabinieri nel cuore della notte a smontare catalizzatori dalle auto parcheggiate.it.blastingnews

Ruba tutto quello che trova dentro i borsoni della palestra, ai domiciliari - Quello che inizialmente si era configurato come un furto, si era trasformato in rapina impropria quando il 26enne venne sorpreso e, per garantirsi la fuga, usò violenza contro una donna, per poi ...catanianews