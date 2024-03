Catania | folle aggressione per strada | accoltellato dal compagno dell’ex moglie – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Nella giornata del 14 marzo 2024, la Procura Distrettuale della Repubblica diha coordinato le attività svolte dalla Squadra Mobile della locale Questura che ha posto in stato di fermo di indiziato di delitto · ALOISIO Paolo, nato a, cl.1987, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti, elementi che dimostrerebbero come il predetto fermato sarebbe stato l’autore di gravi condotte illecite perpetrate ai danni di un catanese. In particolare, le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione – giunta alla Sala Operativa della Questura diil 13.3.2024 – da parte dei ...