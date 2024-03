Castello di Sammezzano La Regione apre un tavolo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Manuela Plastina Laaprirà uninteristituzionale su. Con l’approvazione di una mozione dei consiglieri Francesco Torselli e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) a cui si sono aggiunte la presidente della commissione cultura Cristina Giachi e il consigliere Cristiano Benucci (Pd), l’atto impegna laa lavorare a stretto contatto con gli enti interessati ossia il Comune di Reggello, la soprintendenza, i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale e il ministero della cultura. L’obiettivo è "valutare quale sia la soluzione migliore per tutelare l’immenso valore del bene, considerando anche l’ipotesi per il ministero di esercitare il diritto di prelazione". Tra aprile e maggio infatti ilarabeggiante diinsieme ai ...

