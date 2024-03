Castel Volturno | beccato con 100 grammi tra cocaina e hashish | arrestato 21enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024). La Polizia di Stato di Caserta haun 21 enne, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver avvistato alcuni movimenti sospetti, investigatori della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza dihanno bloccato il giovane in strada, in località “Ischitella”, mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un acquirente, avvicinatosi a lui a bordo di autovettura. In seguito a perquisizione presso l’abitazione, ilè stato trovato in possesso di circa 100tra, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio. All’esito del giudizio “per direttissima”, l’uomo è stato condannato ad una pena ...