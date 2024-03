Caso razzismo | messaggio da applausi da tanti ex Napoli – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Splendida iniziativa di alcune vecchie glorie delche mostrano la loro vicinanza a Juan Jesus dopo l’episodio con Acerbi. Dopo il match trae Inter, il calcio italiano si trova ad affrontare un nuovodi. Dopo che Mike Maignan aveva abbandonato il campo nel corso di Udinese-Milan, questa volte è Juan Jesus che avrebbe subito un episodio di matrice razziale. La vicenda è ormai nota ai. Nel corso del match contro l’Inter, Juan Jesus ha parlato animatamente con il direttore di gara La Penna per fargli presente che Acerbi gli aveva rivolto parole di stampo razzista. Immediate le scuse del difensore nerazzurro e Juan Jesus aveva provato a metterci una “pietra sopra” nel post gara. All’indomani della sfida, però, Acerbi ha affermato di non aver mai rivolto quelle spregevoli ...