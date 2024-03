Caso El Shaarawy-Zalewski | Corona citato a giudizio per diffamazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ tornato alla ribalta ilscommesse nel mondo del calcio. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta aper Fabrizioaccusato diaggravata dopo le denunce presentate dai calciatori Stephan Ele Nicoladella Roma e Nicolò Casale della Lazio. I tre calciatori sono stati tirati in ballo dall’ex Re dei Paparazzi nella vicenda delle scommesse nel mondo del calcio. Secondo quanto riporta l’Ansa, sulla base delle querele presentate, erano stati iscritti peraggravata a mezzo stampa anche il direttore del tg satirico Antonio Ricci, l’inviato Valerio Staffelli. Roma Scandalo scommesse: il comunicato della Roma sui casi...

