Caso Dani Alves | il brasiliano non uscirà oggi | non ci sono ancora i soldi della cauzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è finito stamattina sulle prime pagine di tutto il mondo dopo che il tribunale di Barcellona ha concesso il rilascio provvisorio dell’ex calciatore dietrodi un milione di euro. Come già accaduto in passato per la somma di 150.000 euro concessa alla vittima, sui media è arrivata la notizia che sarebbe statouna volta il padre di Neymar a incaricarsi di rilanciare la cifra milionaria affinché ilpotesse uscire al più presto dal carcere. Tuttavia, il termine fissato dal tribunale per il versamentosomma era alle 14:30, termine entro il quale il padre del fantasista amico di, sembrerebbe non essere riuscito a raccogliere il milione di euro necessario per la libertà dell’ex terzino di Barcellona, ...