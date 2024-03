Caso Acerbi-Juan Jesus | il difensore dell’Inter sarà ascoltato venerdì dalla procura Figc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ previsto nella giornata di22 marzo un confronto tra Francescoaccusato di razzismo nei confronti di, e iltore federale Giuseppe Chinè. Le due parti si sentiranno in videoconferenza per fare chiarezza su quanto accaduto a San Siro in occasione del match Inter-Napoli.ha finora respinto fermamente ogni accusa di razzismo e verosimilmente lo farà anche una voltafederale. Il giocatore, che non è stato sanzionato proprio perché il Giudice Sportivo ha chiesto un approfondimento di indagine alla, rischia dieci giornate di squalifica. SportFace.