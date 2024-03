Caso Acerbi-Juan Jesus | comunicato surreale della Curva Nord | avete visto? – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arriva ilsulad opera, settore popolare dell’Inter. Esposta vicinanza nei confronti di. L’Italia e in particolare il campionato di Serie A è stato travolto dall’incredibile vicendascoppiata in seguito all’ultimo incontro di campionato fra Inter e Napoli. Presunti insulti razzisti da parte del difensore italiano verso il collega brasiliano quanto emerso dalle prime “accuse”, con tutti i filmati ora sotto analisiProcura Federale. In attesa di risposta, sebbene appaiano alquanto sconclusionate le parole di difesa pronunciate da, ecco giungere l’assurdo...