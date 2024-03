Caso Acerbi | gli ultras nerazzurri | “Senza prove concrete restiamo al suo fianco”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Curva Nord è aldi Francesco!”. Inizia così un comunicato diffuso sul profilo Instagram della curva nord interista, che si schiera col difensore accusato di razzismo da Juan Jesus in occasione dell’ultimo Inter-Napoli. “Ormai da giorni sta tenendo banco su giornali, tv e ogni social media la vicenda del presunto insulto razziale di un nostro giocatore nei confronti di Juan Jesus – si legge in un comunicato scritto dagli– Non sappiamo cosa si siano detti in campo, ma conoscendo Francesco dubitiamo che quelle parole siano uscite dalla sua bocca. Un uomo che ha combattuto e sconfitto il cancro, un uomo di poche parole e che si è sempre dimostrato un professionista serio. Ovviamente se dovesse essere confermato invece l’insulto razziale, prenderemmo le distanze da tutto ciò. Ma ...