Caso Acerbi | Alvino deluso dalle parole di Spalletti | “Atteggiamento cerchiobottista che non gli fa onore”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il giornalista Carlosi è dettodisul presuntodi razzismo dinei confronti di Juan Jesus. Il mondo del calcio è stato recentemente scossodichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale, Luciano, riguardo al controverso “-Juan Jesus. Ledel noto allenatore hanno sollevato polemiche e disappunto, soprattutto tra i commentatori sportivi. Durante la sua ultima conferenza stampa, l’ex allenatore del Napoli ha affrontato il tema con una certa cautela, sostenendo che l’episodio non sia da considerarsi come un atto di razzismo. “Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello ...