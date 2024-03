Caserta | uccisa “per gioco” con un colpo di fucile | arrestato un 25enne

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il ragazzo risponde dell'omicidio di Francesca Compagnone, avvenuto in una villetta di Riardo a ottobre 2022 Unagli arresti domiciliari in seguito alla morte di Francesca Compagnone, deceduta per undisparato durante un tragico. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua () hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione