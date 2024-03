Caserta | il Comune intitola un passaggio stradale a Briano a don Mimì Vozza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024). La Giunta Comunale ha approvato una delibera con la quale si è stabilito dire un nuovo, nella frazione di, a Monsignor Domenico(meglio noto come Don). L’iniziativa è stata proposta dal Consigliere comunale delegato di zona, Donato Tenga, insieme al parroco di, Don Stefano Sgueglia. Don, scomparso circa 7 anni fa, è ancora oggi ricordato dalla comunità dicome un esempio di impegno religioso, civile e pubblico. È stato un riferimento spirituale e non solo per intere generazioni e ha rappresentato un punto fermo per i residenti della frazione, grazie alla sua eccezionale umanità. Donper 50 anni è stato ...