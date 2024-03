Carugo | ladro incastrato dal Dna 15 anni dopo il furto al supermercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Como), 20 marzo 2024 – Il suo Dna è stato abbinato a un nome quindiciilnel, compiuto con altri complici, nel quale lui solo aveva lasciato una traccia del suo passaggio. Per la precisione, una traccia di sangue, che all’epoca era stata repertata dai carabinieri di Mariano Comense. Ma ora i Ris di Parma, grazie alla banca dati del Dna che negliè stata progressivamente incrementata, sono arrivati a stabilire che quel campione ematico appartiene a un uomo di 52residente in zona, denunciato a piede libero peraggravato in concorso con ignoti. Ilera avvenuto in undiil 2 maggio 2009, durante il quale uno dei ladri si era ...