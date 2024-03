Carlotta Mantovan | dopo Fabrizio Frizzi | ritorna a sorridere con un francese | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A ben sei anni di distanza dalla tragica morte del marito e noto conduttore, a causa di un’emorragia cerebrale,sembrerebbe ave ritrovato il sorriso accanto ad un altro misterioso uomo Gli scatti ‘rubati’ evidenziano l’intimità con il suo ‘cavaliere’.passeggia con la sua adorata bambina di 10 anni e il loro barboncino, sono a Villa Borghese. L’amico le segue passo, passo. Stella deve conoscere bene l’uomo che è con loro, lo prende per mano: il gesto confidenziale è evidente. I tre poi nel tardo pomeriggio osservano un magnifico tramonto su San Pietro. Sono molto uniti. Ora, il settimanale Chi pubblica nuove foto della presunta coppia in giro per Roma che si vive la serenità di una giornata in famiglia anche con la piccola ...