Carenza di medici di base nella Valle del Sele | l’Asl nomina il dottor Calicchio a Buccino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Giovanni, il nuovo medico dito dall‘Asl di Salerno che prenderà servizio nel territorio del comune di. A darne notizia, Palazzo di Città. Laè giunta con la delibera n. 449 del 15/03/2024 emessa dalSalerno che ha assegnato Giovannicomune nuovo medico dicon studio nel comune di. Soddisfazione è stata espressa da Palazzo di Città in un territorio, quello delladelche da anni, attendo ladidina generale per sopperire alla gravedei sanitari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Malati in barella a Sarno: in attesa c’è anche un sospetto caso di tubercolosi - Paziente con sospetta tubercolosi in attesa in pronto soccorso da quasi 10 giorni. Carenza di personale e mancanza di posti letto per i ricoveri, così salta per l’ennesima volta la ...ilmattino

Allarme Carenza medici di famiglia: "60mila torinesi rischiano di rimanere senza" - Il vicepresidente del consiglio regionale Daniele Valle (Pd): "La Regione intervenga a sbloccare l'assegnazione" ...torinotoday

Torino, il curioso caso degli stipendi all'ospedale Grandenigo: «Stesso percorso del pubblico, ma con il 30% in meno» - Lo sciopero dei dipendenti per l'equità salariale. L'azienda:«Pronti a sederci al tavolo e avviare una discussione che tenga conto delle motivazioni espresse dai medici» ...torino.corriere