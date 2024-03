Carboni resta cerchiato in rosso | l’Inter ha un programma ad hoc – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Simone Inzaghi epensano al futuro. I nerazzurri lavorano per due nuove punte in attacco: ecco che per Valentinsi prospetta una nuova soluzione, spiega Tuttosport. FUTURO – L‘Inter pensa al mercato della prossima stagione. In vista del prossimo anno calcistico, oltre a Mehdi Taremi, alpotrebbero arrivare un paio di nuove punte per completare il reparto offensivo. Sarebbero dunque cinque i componenti visti anche i tanti impegni locali ed europei dei nerazzurri. Proprio per questo motivo, lo spazio per Valentinpotrebbe risultare nullo e con il club nerazzurro pronto a lasciarlo ancora un altro anno a Monza dove sta facendo più che bene con la maglia dei brianzoli, spiega Tuttosport. L’idea poi, è quella di farlo rientrare alla base per la stagione 2025/2026. Lo stesso Inzaghi, ma anche ...