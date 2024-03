Capelli uomo | la guida per la cura quotidiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Così come per le donne, anche per gli uomini un taglio direalizzato da mani esperti e competenti fa la differenza. Tuttavia non basta. La salute e la bellezza della chioma è fondamentale per chiunque. E per ottenerle bisogna dedicarsi a piccoli gesti quotidiani, settimanali e mensili che comprendono qualche accorgimento in più. Ma niente paura: ci si mette di più a dirlo che a farlo. Massaggio alla cute Per la maggior parte degli uomini e, in generale, delle persone pragmatiche che non vogliono perdere troppo tempo l’ideale sarebbe poter usare uno shampoo all-in-one, tutto-in-uno. Ma non basta. È importante, infatti, concentrarsi anche sulla pulizia e sul benessere della cute, con un massaggio delicato alla testa che duri pochi minuti, fatto con un olio naturale nutriente, stimolante e rinforzante (per esempio quello di cocco, di argan o di jojoba). ...