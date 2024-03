Cannes 2024 | i nuovi lavori di Paolo Sorrentino | Coppola | Cronenberg e Lanthimos in concorso?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Furiosa di George Miller potrebbe essere il film più atteso del Fuoridi, seguito da Inside Out 2, se le previsioni degli insider saranno rispettate. Al momento il programma diè ancora incerto. Il direttore Thierry Fremaux non ha ancora svelato i suoi assi nella manica, ma World of Reel ha provato a usare le informazioni fornite dagli insider per anticipare i possibili candidati ad avere la loro anteprima sulla Croisette. Idisarebbero tra i papabili delinternazionale, mentre Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller e il film Pixar Inside Out 2 potrebbero ...