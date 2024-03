(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ascoli, 20 marzo 2024 – Poco prima della 10 di questa mattina ideldi Ascoli sono intervenuti a Castel di Lama, frazione Cerreto, per il salvataggio di undi grossa taglia rimastoin un. Dopo aver tranquillizzato ed immobilizzato l’animale, gli operatori hanno provveduto a liberarlo e successivamente consegnato al personale incaricato dalla Ast nel frattempo giunto sul posto.

Un cane , un incrocio tra un labrador e un golden retriver, domenica è rimasto intrappolato nelle acque del torrente Guisa, a Cesate, nel Parco delle Groane. Per soccorrerlo è stato necessario ... (ilgiorno)

Cane intrappolato in un laccio: salvato dai vigili del fuoco - Ascoli, 20 marzo 2024 – Poco prima della 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti a Castel di Lama, frazione Cerreto, per il salvataggio di un Cane di grossa taglia rimasto ...ilrestodelcarlino

Castel di Lama - Vigili del fuoco liberano Cane intrappolato in un laccio - Poco prima della 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti nella cittadina lamense, frazione Cerreto, per il salvataggio di un Cane di grossa taglia rimasto intrappolato in un ...veratv

Le ondate di smog e nebbia che hanno ucciso migliaia di persone nel mondo - Lo smog non era quindi niente di nuovo. Ma le cose erano un po' diverse il 27 ottobre 1948. Un evento meteorologico insolito ha intrappolato l'inquinamento atmosferico e lo smog è durato fino al 31 ...it.starsinsider