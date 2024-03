Candidosi invasiva | in Campania poste le basi per creare un network tra infettivologi | farmacisti | società scientifiche e medici di famiglia per garantire accesso alle nuove terapie e fare emergere il sommerso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) - • Insi stima una prevalenza annua della malattia del 2%, ma il dato è sottostimato; i clinici confermano un incremento progressivo delle infezioni fungine durante la pandemia. • Strategie di contenimento, tra cui adozione di linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi di antimicrobial stewardship e potenziamento della raccolta di dati epidemiologici attraverso le piattaforme esistenti. • Una nuova opportunità di cura: farmaco da somministrare una volta a settimana, invece che tutti i giorni, consentendo un risparmio dei costi diretti e indiretti, dei giorni di degenza ospedaliera e di vite umane. Napoli, 20 marzo 2024 – Laè una malattia severa sottostimata e sottovalutata causata dai funghi del genere candida. Colpisce soprattutto persone immunodepresse per malattie ematologiche, Aids, ...

Nuova terapia per candidemia e candidiasi - Spiega Monica Mangone, Value access and pricing director di Mundipharma, la multinazionale che ha ricevuto l’approvazione europea per un nuovo farmaco antifungino, indicato per il trattamento della ...italiasalute