Camion travolge e uccide un uomo sulle strisce pedonali | il conducente guidava ubriaco e drogato

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ildelche lunedì scorso ha travolto e ucciso Maurizio Marchetti su via Ardeatina, mentre camminava. È stato denunciato per omicidio stradale.

L’autista 50 anni non ha visto sbucare l’uomo, nonostante stesse facendo manovra controllando la telecamera di bordo (repubblica)

Ardeatina, clochard travolto e ucciso sulle strisce. La figlia: «Mio papà non era un fantasma». Il Camionista positivo ad alcol e droga - Travolto e ucciso da un Camion mentre attraversa la via Ardeatina: denunciato per omicidio stradale il trasportatore, risultato positivo ai test di alcol e droga. La vittima, Maurizio Marchetti 63enne ...ilmessaggero

