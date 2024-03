Giornata nera sulla Pontina , doppio incidente a poca distanza l’uno dall’altro. In questo momento la strada è chiusa in direzione sud: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Sono ore complicate ... (ilcorrieredellacitta)

Forlì, 20 marzo 2024 – Incidente sull’A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull’autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie. ... (ilrestodelcarlino)

Ravenna, 20 marzo 2024 – Incidente sull’A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull’autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie. ... (ilrestodelcarlino)

Camion ribaltato sull'autostrada A14 Bologna-Taranto vicino Faenza dopo un incidente: traffico bloccato e code - Traffico bloccato in autostrada. Poco dopo le ore 12 di mercoledì 20 marzo il conducente di un Camion ha perso il controllo del mezzo sull’A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza. Il mezzo si è ...notizie.virgilio

Camion si ribalta, A14 bloccata fra Forlì e Faenza - Grossi disagi per la circolazione stradale sul tratto romagnolo dell'A14. Poco dopo le 12 l'autista di un autoarticolato, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo mentre procedeva, in un ...ansa

Camion si ribalta e occupa tutta la carreggiata: A14 in tilt, code verso Bologna - A14 Bologna-Taranto in tilt verso Bologna nel tratto tra Forlì e Faenza, chiuso dalle 12.30 a causa di un Camion che si è ribaltato all'altezza del chilometro 63 nord occupando tutta la carreggiata.bolognatoday