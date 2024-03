Camila Giorgi avanza in scioltezza al 2° turno del WTA Miami | ora la n 1 del mondo!

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tutto abbastanza semplice per(n.107 del ranking) contro la polacca Magdalena Frech (n.47 WTA). Nel primodel WTA1000 di(USA), la marchigiana si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2, facendo valere il maggior peso della propria palla nel confronto con l’avversaria, che specie dal lato del dritto ha fatto tanta fatica. Approdo al secondopere sul suo cammino un’altra polacca, ma di ben altro prestigio. Ci si riferisce al n.1 del, Iga Swiatek, reduce dal successo nel WTA1000 di Indian Wells. Una sfida chiaramente difficile per l’azzurra, ma magari con la possibilità di giocare a braccio sciolto e provare a mettere in difficoltà una tennista così abile. Il bilancio dei precedenti è di 1-1, ma la vittoria dell’italiana risale ...

Camila Giorgi , se c’è quella c’è tutto: la dichiarazione inaspettata della tennista azzurra ci fa ben sperare. Più volte si è ipotizzato che fosse lì lì per appendere la racchetta al chiodo e ... (ilveggente)

Gli italiani in campo oggi 20 marzo: otto azzurri debuttano a Miami - Abbuffata di italiani in quel di Miami. Gli appassionati potranno intrattenersi con tantissimi azzurri in campo: saranno addirittura otto tra il tabellone maschile e il tabellone femminile. Si comince ...tennisitaliano

Sinner, sorpresa alla Nazionale di calcio a Miami: l'abbraccio con Buffon e Spalletti, l'applauso degli Azzurri - Primo allenamento degli Azzurri con visita a sorpresa di un altro straordinario atleta che porta in alto, con orgoglio, il tricolore nel mondo: Jannik Sinner. Il tennista numero 3 al ...leggo

Italiani in campo mercoledì 20 marzo: Berrettini, Arnaldi, Giorgi, Cocciaretto e non solo. Quote, orari e dove vederli - Berrettini e Cocciaretto contro Murray e Osaka guidano la truppa azzurra impegnata oggi. A Miami spazio anche a Cobolli, Vavassori, Trevisan e Darderi ...ubitennis