Calvizzano | gli rubano l’auto ma non sa nulla | arriva la Polizia Municipale a casa

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gliin via Cilea, al Vomero, ma non si accorge di. A renderlo edotto dell’episodio gli agenti dellache si sono presentati asua, a. Glima non salaLa macchina oggetto di furto era una Jeep Renegade. Durante L'articolo Teleclubitalia.