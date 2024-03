Caltanissetta | operazione antidroga della Polizia | dieci arresti**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - La Squadra mobile di Caltanissetta, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, ha eseguito 10 misure cautelari personali emesse, su richiestaProcuraRepubblica Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, dal Giudice per le Indagini Preliminari. Ai 10 indagati è stata applicata la misura cautelarecustodia in carcere in quanto gravemente indiziati di "aver fatto parte di un'associazione per delinquere che aveva come fine il traffico di sostanze stupefacenti". Alcuni degli indagati avrebbero anche estorto del denaro ai clienti che non avevano onorato debiti di droga. Ad alcuni dei presunti appartenenti all'associazione è stata anche contestata l'aggravantedisponibilità di un'arma, stante quanto emerso dalle intercettazioni. Le indagini, iniziate a febbraio ...