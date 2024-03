Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv | orari 20 marzo | programma | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Comincia lo spettacolo., mercoledì 20, iniziano finalmente i Campionatidi, rassegna in scena sul ghiaccio di Montrèal, in Canada. Saranno due le competizioni previste nella giornata odierna, una di queste particolarmente importante in chiave Italia. I giochi si apriranno alle ore 17:00 italiane con l’inizio del primo segmento, lo short program delle coppie, prova in cui saranno della partita Sara Conti-Niccolò Macii e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, due binomi con le carte in regola per centrare un piazzamento nelle prime tre posizioni. La concorrenza tuttavia sarà sfrenata, come dimostra la presenza di avversari di livello come i detentori del titolo Miura-Kihara (anche se reduci da un infortunio), Stellato Dudek-Marinaro, Hase-Volodin, ...