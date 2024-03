Calciomercato Napoli | due nomi per il dopo Zielinski

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La prossima estate ilsi presenterà in campo per la prima voltaotto anni senza. Il polacco non ha rinnovato il contratto ed è già in parola con l'Inter che lo acquisterà a parametro zero per rinforzare il suo centrocampo. De Laurentiis deve quindi trovare un giocatore...

"Il Napoli ha offerto 40 milioni per me". Sudakov esce allo scoperto: duello azzurri e Juve per il gioiello dello Shakhtar - Georgiy Sudakov conteso da Napoli e Juventus si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta di un tentativo degli azzurri per soffiare il talento dello Shakhtar Donetsk a G ...msn

Gabri Veiga: "No al Napoli Non era il posto giusto per sentirmi importante" - Dopo essere stato a lungo corteggiato e cercato dal Napoli, la scorsa estate Gabri Veiga ha detto no all'offerta del club di De Laurentiis e si è trasferito in Arabia, all' Al-Ahli. Il giovane ...gianlucadimarzio

Clamoroso Le Iene: il rigore di Calvarese costato al Napoli 120 milioni è frutto di un illecito - L’uomo, che a oggi risulta l’unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente ... con un punto in più del Napoli, entrando nella rosa delle squadre ammesse in Champions ...areanapoli