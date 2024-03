Calciomercato Milan | Gazzetta | Mauro Icardi un’ipotesi che non piace a tutti La provocazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per la prossima sessione didel, lalancia l’ipotesiche non mette d’accordoIlnella prossima estate vuole investire su un nuovo centravanti, che raccolga l’eredità di Olivier Giroud, sempre più vicino all’addio. Per questo oggi.it ha lanciato una: perché non prendere? Dopo l’opaca esperienza al PSG, l’ex nerazzurro con il Galatasaray ha ritrovato una media realizzativa importante. L’argentino in questa stagione stagione ha collezionato 23 gol e 11 assist in 38 partite, considerate tutte le competizioni. Un fiuto del gol ritrovato insomma, mostrato sia nel campionato turco che in ...