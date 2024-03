Calciomercato Milan – Conte allenatore? Vuole questo nuovo attaccante

Tanti i giocatori del Milan mandati in prestito in giro per l’Europa . Ma chi ha fatto meglio e chi peggio? Scopriamolo insieme Il Milan ha mandato un’intera squadra e qualcosa in più in prestito in ... (dailymilan)

I due erano a Verona con il croato, possono ritrovarlo nel club biancoceleste. Fari anche su Rongier e Mbemba - Un altro giocatore del Marsiglia da seguire è il difensore congolese Mbemba, altro fedelissimo di Tudor. E poi occhio al centrocampista ex Milan Vranckx. Il belga (ora al Wolfsburg) vuole tornare in ...gazzetta

Pioli, il bivio derby per tenersi il Milan - Non solo l’Europa League per il futuro dell’allenatore: i tifosi chiedono un cambio di rotta contro l’Inter, dopo cinque sconfitte consecutive nella stracittadina ...tuttosport

Sarri al Milan: l’indizio che lo avvicina alla panchina di Pioli - Maurizio Sarri può tornare subito in Serie A (Foto LaPresse) – Calciomercato.it “I motivi dell’addio ... ma è in discesa anche l’opzione Milan per l’eventuale post Pioli. La quota è scesa a 8,50 per l ...calciomercato