Calcio Seconda Categoria | il racconto della 24^ giornata dei gironi C e F

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Cupramontana batte l’Ostra e l’Argignano si riporta a -1, recuperano terreno anche Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere. L’Aurora Jesi pareggia con il Trecastelli e torna 13^ in solitaria, tris del Monsano contro la Leonessa Montoro. Il Le Torri Castelplanio vince il derby contro il Rosora Angeli VALLESINA, 20 marzo 2024 – Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante indi. Le gare dello scorso fine settimana, valide per la 24^, hanno riaperto tutti i giochi per la promozione nel girone C. L’Ostra, infatti, ha perso in casa del Cupramontana (che probabilmente si è svegliato troppo tardi) e l’Argignano, rimontando dallo 0-2 al 4-2 contro l’Olimpia Juventu Falconara, si è riportato a -1. Occhio, però, anche ad Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere, che risalgono ...