Calcio Prima e Seconda categoria Scattano i recuperi Tutto il programma

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La venticinquesima giornata dei campionati disi è chiusa qualche giorno fa e le formazioni di Prato e provincia approfitteranno della lunga pausa pasquale per ricaricare le batterie. Ma c’è chi dovrà recuperare il turno rimasto incompleto qualche settimana fa a causa delle precipitazioni abbondanti. Partendo dal girone E di, con il Prato Nord che stasera alle 20,45 riceverà il Pistoia Nord. In caso di vittoria, il gruppo di Di Grandi potrebbe riprendersi la quinta posizione in graduatoria e portarsi a poche lunghezze dalla zona playoff. Domani sarà invece la volta del Chiesanuova: alle 20,30 Viti e soci saranno di scena a Gavinana, dove affronteranno la Montagna Pistoiese. Un incontro particolarmente impegnativo, contro una squadra che fino a poche ...

