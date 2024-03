Calcio Femminile 5 atlete della Jesina in Rappresentativa Marche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Al torneo delle Regioni che si disputerà in Luguria. Si tratta di Cavagna, Enriconi, Chiara Generali, Gigli e Ventura. Costadura sfortunata. I risultati dell’Under 15 e 17 Antonio Censi JESI, 20 marzo 2024 – Cinque le convocatedal selezionatore marchigiano Antonio Censi. Tutto pronto dopo l’allenamento del pomeriggio con la comitivatargatapronta alla partenza direzione Liguria. Da sabato infatti laaffronterà nella prima fase le avversarie di con il seguente programma: 23 marzo ore 14,15– Campania; 24 marzo ore 14,15 Sicilia –; 25 marzo ore 14,15– Sardegna CONVOCATE Fai clic qui per vedere lo slideshow. ANCONA RESPECT 2001, MEKKAOUI Fatima, NEFZI ...

l’Italia femminile del futsal: va, ancora una volta. Le ragazze di Francesca Salvatore infatti, nella prima delle due amichevoli in programma contro l’Ucraina a Taranto, si sono imposte con il ... (oasport)

Dopo il 4-2 di ieri, la nazionale italiana femminile di Calcio a 5, nel secondo test amichevole contro l’Ucraina a Taranto, dilaga. Le azzurre infatti si sono imposte 6-0 sulle rivali. Ecco come ... (oasport)

Basket Femminile serie A: dopo 45 anni la reunion della Don Bosco Perugia - Incontro venerdì sera al Giò, per ripercorrere i tempi gloriosi della squadra allenata da Carlo Scatena. Organizza l'imprenditore Alberto Guarducci ...lanazione

Calcio a 5, Francesca Salvatore: “L’Italia sta crescendo tantissimo. Dobbiamo mantenere questo standard - Dopo il 4-2 ma soprattutto dopo il 6-0, rifilati all'Ucraina nel doppio test amichevole di Taranto, la nazionale italiana Femminile di Calcio a 5 si sente in un momento magico. Dall'inizio dell'anno i ...oasport

Dragon Boat in Rosa, guarire con lo Sport: Salernitana e Circolo Canottieri insieme per sport al Femminile - StampaIl progetto “Dragon Boat in Rosa” è un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà, focalizzata sulla lotta contro il tumore al seno e sulla promozione dello sport Femminile. Si basa sull’ ...salernonotizie