Calcio Allievi Under 17 | risultati e marcatori prima della sosta per la Rappresentativa Marche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Vigor Senigallia batte il K Sport Montecchio Gallo e riapre i giochi nel Girone A. In quello B confermaGiovane Ancona. La Castelfrettese va a vincere in rimonta a Sassoferrato VALLESINA, 20 marzo 2024 – Arriva lapasquale che darà spazio alla17 che debutterà lunedì in Liguria al torneo delle Regioni. Intanto l’ultima di campionato ha detto che la Vigor Senigallia battendo il K Sport Montecchio Gallo ha riaperto tutti i giochi nel Girone A. In quello B conferma inveceGiovane Ancona mentre nel Girone Csi divide la coppia di testa ed adesso a guidare il raggruppamento Sud è la Civitanovese. Nel provinciale, Girone D, la Castelfrettese va a vincere in rimonta a Sassoferrato e mantiene la testa ...