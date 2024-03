Calcio a 5 | Francesca Salvatore | “L’Italia sta crescendo tantissimo Dobbiamo mantenere questo standard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il 4-2 ma soprattutto dopo il 6-0, rifilati all’Ucraina nel doppio test amichevole di Taranto, la nazionale italiana femminile dia 5 si sente in un momento magico. Dall’inizio dell’anno infatti una serie di prestazioni e di risultati importantissimi hanno dato forza a un progetto che ha come punto d’approdo finale quello di potersi qualificare ai Mondiali 2025. A tal proposito, la ct– al sito della Divisionea 5 – si è espressa su quanto visto nella due-giorni pugliese: “Sono davvero soddisfatta di risultato e prestazione. Il 6-0 non è casuale, abbiamo ridotto notevolmente il margine degli errori rispetto alla gara di ieri, cosa di cui avevamo discusso insieme alle ragazze – racconta -. Siamo state più attente in tutte e due le fasi della partita e ciò che mi ha colpito è stata ...