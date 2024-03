Cade mentre trasporta un frigo | 61enne muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Incidente mortale in provincia di Brescia. Un uomo di 61 anni è morto a Temù, in Vallecamonica, scivolandocon alcuni conoscenti stavando unrifero in casa. L’uomo, lungo una stradina ripida, ha perso l'equilibrio e ha picchiato la testa contro un muretto. Non ha più ripreso conoscenza. Sotto choc gli amici. Ilrisulta residente a Brembilla, nella Bergamasca.