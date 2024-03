(Di mercoledì 20 marzo 2024) Due tragiche morti hanno funestato il pomeriggio di ieri ad Umbertide, entrambe avvenute nelle frazioni. Il primo, un incidente sul, è accaduto in un bosco al confine tra Verna e Calzolaro, in località Cerretino dove stava operando una squadra di boscaioli.Pasquale Pietro Mencagli, classe 1960, residente a Trestina e titolare di una azienda agricola. Il secondo dramma si e verificato a Pierantonio, dove a perdere la vita per cause naturali è stato C.D., 63, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre stava potando alcuni ulivi nell’appezzamento di terreno di amico. Assurda e sconcertante la dinamica della morte di Mencagli, causata da una banale caduta dall’altezza di circa un metro. L’uomo, insieme ad alcuni operai stava provvedendo alla “smacchiatura” di un bosco quando, in piedi sul ciglio ...

Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna . Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia ... (oasport)

Cade in una scarpata e muore. Ancora un infortunio sul lavoro. La vittima aveva 64 anni - Umbertide: l’uomo stava tagliando gli alberi, è caduto e ha battuto la testa su un tronco già a terra. Sempre ieri un 60enne ucciso da infarto mentre pota gli ulivi .lanazione

Una Pasqua stellare. Il turismo scommette sul tutto esaurito, atteso il boom dagli Usa - "Una corretta fruizione del patrimonio" Sarà una Pasqua all ... Comunque è «difficile fare un confronto – sottolinea – con la Pasqua 2023, in quanto quest’anno Cade molto presto». Se, anche in caso di ...lanazione

Ultimo quarto fatale per la Sutor, Cade anche P.S.Elpidio - La Sutor Basket Montegranaro Cade contro la Pallacanestro Titano San Marino nel quarto ... Non vanno meglio le cose per il Porto Sant’Elpidio Basket, che ha disputato una gran bella prestazione in ...ilrestodelcarlino