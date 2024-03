Btp indicizzato da record | domanda oltre otto volte l’offerta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Piazza pulita per la prima tranche del BTP€i a 10 anni, il titolo di stato decennale italianoall’inflazione, che ha sollecitato unapari ad. Una conferma dell’interesse che i titoli italiani riscuotono presso gli investitori nazionali ed anche internazionali. Lo Spread BTP-Bund ieri si è stabilizzato attorno ai 125 punti, con un rendimento del BTP decennale italiano che ha chiuso al 3,69%. Il collocamento del BTP€i è stato effettuato mediante un sindacato costituito da cinque lead manager – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking – e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. I risultati dell’asta L’asta marginale del BTP€i si è ...