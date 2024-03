Brugge-De Panne 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 20 marzo 2024)scatterà la-De, la prima delle corse in terra belga del. Occhi puntati su Philipsen, vincitore lo scorso anno e fresco campione della Milano-Sanremo. La corsa partirà alle 12.30, con arrivo previsto tra le 17.00 e le 17.30. Il percorso sarà praticamente tutto pianeggiante. La gara si potrà seguire intv in chiaro su Eurosport 2, dalle 16.35. Per quanto riguarda lo, Eurosport.it e Discovery plus trasmetteranno la-Dedalle 15.00, mentre Sky Go e Dazn dalle 16.35. IL LIVE PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI SportFace.

Mercoledì 20 marzo scatta la Brugge-De Panne 2024 . La corsa belga sarà la prima delle corse che si disputeranno in terra fiamminga. Il percorso sarà identico a quello dello scorso anno, dove trionfo ... (sportface)

Il Ciclismo internazionale inizia a direzionarsi verso il Belgio, in vista delle grandi classiche che si terranno in primavera. Si va nel nordovest delle Fiandre per la nuova edizione della ... (oasport)

‘Ik sta bekend om mijn zelfonderschatting’: Merlier, topfavoriet in Brugge-De Panne - Met zes zeges in 2024 doet geen enkele Belg beter dan Tim Merlier (31). Vandaag in de Classic Brugge-De Panne kan de sprinter zelfs op gelijke hoogte komen van de internationale zegekoning Jonas Vinge ...demorgen.be

Tim Merlier is de grootste kans op voorjaarssucces voor Soudal Quick-Step: “De Ronde ga ik nooit winnen. Gent-Wevelgem kan wel” - Tim Merlier (31) staat voor twee grote afspraken op vijf dagen: eerst Classic Brugge-De Panne “zonder wind”, daarna Gent-Wevelgem “in stormweer”. In de voorjaarsploeg van Soudal Quick-Step is Merlier ...nieuwsblad.be

Dylan Groenewegen heeft het achterwiel van Jasper Philipsen nu wel gezien: ‘Dit jaar ga ik het anders doen’ - Woensdag wordt Brugge-De Panne verreden: naast de Scheldeprijs dé sprintkoers in het Vlaamse voorjaar. Het is ook een meetmoment voor Dylan Groenewegen, die straks in de Tour weer de topsprinter van w ...parool.nl