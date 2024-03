Bruce Willis festeggia il compleanno con la famiglia allargata | Demi Moore presente | “Siamo grati”

“Sono autistica” , le parole della figlia di Bruce Willis , Tallulah Willis , in un video su Instagram con il padre si è trasformata in una rivela zione. La figlia 30enne della star di ‘Die Hard’ e ... (metropolitanmagazine)

Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Non ci si crede. Non ci si vuole credere. C’è Demi Moore. E poi lui, Bruce Willis, come mai avresti voluto vederlo, come, purtroppo, adesso è. E’ la foto pubblicata ... (dayitalianews)