Bruce Willis e il compleanno con la sua famiglia | “Ti amiamo”

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha compiuto 69 anni. Per l’occasione, l’attore ha deciso di passare una giornata speciale con la suae Demi Moore, rimasta sua grande amica dopo 13 anni di matrimonio. “Buon. Tie siamo grati di averti“, ha scritto l’ex moglie a corredo di un post, dove vediamo l’ex coppia mentre chiacchiera eche gioca con la nipotina. In coda, una foto dell’attore insieme alle figlie Rumer, oggi 35 anni, Scout, 32, e Tallulah, 30. In occasione della festa, è stata proprio la primogenita a condividere su Instagram una storia dei genitori che ballano felici mentre, in un post, ha dedicato al papà delle dolci parole: “Oh papà, essere amata da te è un vero dono. Sei il papà più divertente, tenero, ...