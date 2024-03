Bruce Willis compie 69 anni | gli auguri dell’ex moglie Demi Moore | “Ti amiamo tanto e ti siamo così grati”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha compiuto 69. Quale modo migliore di festeggiare se non farlo in famiglia? Lo sanno bene i cari dell’attore che da più di un anno a questa parte soffre di demenza frontotemporale. “Buon compleanno BW! Tie ti“, ha scritto sul proprio profilo Instagram l’exche, nonostante il divorzio dalla star di Hollywood, è comunque rimasta in ottimi rapporti. In questi mesi di difficoltà pere i suoi parenti,è sempre stata in prima linea. Nei tre scatti postati sui social dall’attrice si vedono i due ex coniugi che parlano,che gioca assieme alla nipotina ...