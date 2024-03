Broncopolmonite | sintomi | cause e cure

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laconsiste nell’infiammazione acuta di bronchi e polmoni. Differisce da un normale bronchite in quanto si estende, diversamente da questa, anche agli alveoli polmonari e all’interstizio polmonare. Si tratta di una malattia respiratoria molto diffusa durante le stagioni fredde, anche se può colpire in qualsiasi periodo dell’anno. Essa è causata da un’infezione di tipo batterico o virale, generandocome febbre alta, tosse con catarro, respiro corto, affanno, dolore al petto e diaforesi. Esistono delle categorie più a rischio – tipicamente bambini, anziani e soggetti con basse difese immunitarie – per le quali agenti patogeni in genere ben tollerati, che nelle persone sane inducono comunemente sindromi influenzali o una bronchite, possono causare infezioni più estese come la ...

Repubblica Ceca, 827 nuovi casi di pertosse in una settimana: più di tremila dall'inizio dell'anno - In Repubblica Ceca sta tornando la pertosse. In una sola settimana sono stati registrati 827 nuovi casi, portando il totale a tremila dall'inizio dell'anno. Il boom di contagi avviene per via della sc ...it.euronews

Polmonite acquisita in comunità: terapia antibiotica riduce rischio cardiovascolare - Polmonite acquisita in comunità: il rischio di mortalità cardiovascolare ad un anno dall’ospedalizzazione si riduce con la terapia antibiotica come da linee guida Se si prende in considerazione una ...corrierenazionale

Quale Antibiotico bisogna utilizzare per le vie respiratorie - come la polmonite batterica e la bronchite cronica. Sono spesso prescritte quando altri antibiotici non sono efficaci. Considerazioni Importanti Seguire sempre la prescrizione medica e completare ...microbiologiaitalia