Bradicardia | sintomi | cause e come si cura

Nel campo medico si definisceuna frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto. Il ritmo cardiaco è considerato regolare quando è compreso fra le 60 e le 100 pulsazioni al minuto. Per questo motivo convenzionalmente si parla diquando la frequenza cardiaca è al di sotto di 60 pulsazioni o battiti al minuto (bpm). Questo tipo di condizione può causare, nel soggetto affetto, vertigini o sensazioni soggettive di mancanza d'aria (dispnea). Nelle persone che praticano attività sportiva e negli anziani lasi manifesta in maniera fisiologica e non rappresenta, generalmente, motivo di preoccupazione. Tuttavia, quando il rallentamento della frequenza cardiaca non consente al cuore di pompare abbastanza sangue nell'organismo, viene considerata una condizione patologica.